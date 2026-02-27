Decreto Bollette | Rischio per il principio chi inquina paga

Il Decreto Bollette ETS, approvato dal Consiglio dei Ministri, ha suscitato reazioni contrastanti tra il Governo e alcune associazioni. Earth e Codici hanno espresso preoccupazione riguardo alle misure che coinvolgono il sistema europeo di scambio delle emissioni, evidenziando un potenziale rischio per il principio chi inquina paga. La discussione si concentra sulle implicazioni delle nuove norme e sul loro impatto nel settore energetico.

Le associazioni chiedono chiarezza al Governo: contenere il caro energia senza scaricare i costi ambientali sulle famiglie Il Decreto Bollette ETS accende il confronto tra Governo e associazioni. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, Earth e Codici esprimono forte preoccupazione per le misure che riguardano il sistema europeo di scambio delle emissioni. Al centro delle critiche c'è l'ipotesi di uno scorporo dei diritti ETS dal prezzo dell'energia. Il sistema ETS (Emissions Trading System) è stato introdotto dall'Unione Europea per internalizzare il costo ambientale delle emissioni di CO2. Il principio è chiaro: chi inquina paga.