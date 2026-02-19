Foggia accusa | evasione fiscale e autoriciclaggio con criptovalute sequestro di beni Guardia di finanza

La Guardia di Finanza di Foggia ha scoperto un’evasione fiscale e un autoriciclaggio tramite criptovalute, causate da un’operazione irregolare di un imprenditore locale. Durante le indagini, i finanzieri hanno individuato numerosi conti digitali e beni nascosti dietro società fittizie. Per bloccare le attività illecite, hanno sequestrato beni per oltre 650 mila euro. L’indagine si è concentrata su transazioni sospette effettuate con monete digitali, che hanno permesso di mascherare i profitti illeciti. Le accuse sono ancora in fase di approfondimento.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, ha eseguito un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, finalizzato alla confisca anche nella forma per equivalente, per un importo complessivo superiore a € 650.000, emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia e successivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale. Il provvedimento è stato adottato nei confronti di un soggetto residente in provincia, indagato per i reati di omessa dichiarazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, autoriciclaggio e indebita percezione del reddito di cittadinanza e dell’assegno di inclusione. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Foggia, accusa: evasione fiscale e autoriciclaggio con criptovalute, sequestro di beni Guardia di finanza Amazon, perquisizioni della Guardia di finanza per nuova indagine su evasione fiscaleLa Guardia di Finanza ha bussato alla sede italiana di Amazon nell’ambito di un’indagine su presunte evasioni fiscali. Regione Marche e Guardia di Finanza rafforzano la collaborazione nella lotta all'evasione fiscaleLa Regione Marche e la Guardia di Finanza intensificano la collaborazione nella lotta all’evasione fiscale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Foggia, accusa: evasione fiscale e autoriciclaggio con criptovalute, sequestro di beni; Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale; Sgarbi assolto dall’accusa di riciclaggio per il quadro di Rutilio Manetti; Torino, cadavere trovato in strada con ferite al collo. A Foggia un 19enne è stato arrestato dai poliziotti della #Squadramobile con l'accusa di atti persecutori nei confronti di una coetanea, della quale aveva diffuso immagini artefatte che mostravano il suo volto sovrapposto alle parti intime di un’altra donna, acco facebook