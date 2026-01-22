Bat accusa | meccanismo di evasione fiscale sequestri per circa trenta milioni di euro Nel leccese sanzione milionaria ad associazione sportiva ritenuta fittizia

La Guardia di finanza ha sequestrato circa 30 milioni di euro a un gruppo di imprenditori nel Leccese, nell’ambito di un’indagine su un meccanismo di evasione fiscale. Il tribunale di Trani ha accolto la richiesta della Procura, applicando una misura cautelare reale. Sequestrati disponibilità liquide, quote societarie e immobili, tra cui una sanzione di un milione di euro a un’associazione sportiva ritenuta fittizia.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza: Il tribunale di Trani, accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica, ha adottato un’ordinanza di applicazione della misura cautelare reale di circa 30 milioni di euro che le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Barletta Andria Trani hanno eseguito sequestrando disponibilità liquide, quote societarie e immobili ad un gruppo di imprenditori riferibili ad uno stesso nucleo famigliare. La misura cautelare è intervenuta all’esito di un’articolata attività d’indagine di polizia economico finanziaria diretta e coordinata dalla Procura di Trani avvalendosi dei Finanzieri del Gruppo Barletta, che ha portato alla luce un complesso meccanismo di evasione fiscale mediante l’istituzione e la gestione di una galassia di società – o “supersocietà di fatto” -, riconducibili, direttamente o indirettamente, al medesimo gruppo di affari. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

Accusa: ricavi in nero per circa 1,3 milioni di euro. Struttura balneare del fasanese verso una contestazione milionaria

Evasione fiscale in Regione Campania, nel 2025 recuperati 102,2 milioni di euro da Irpef e Irap non versate

