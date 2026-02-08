Provinciali presentata ‘Unione dei Moderati’ | in campo amminsitratori di Fratelli d’Italia e Forza Italia

Questa mattina è stata presentata ufficialmente l’Unione dei Moderati, la nuova lista che sostiene i candidati di Fratelli d’Italia e Forza Italia alle prossime provinciali di Benevento. La presentazione si inserisce nel clima di campagna elettorale che si sta surriscaldando, con gli amministratori di questi partiti pronti a correre insieme per conquistare i seggi nel Consiglio Provinciale. La corsa è ormai avviata, e i candidati si preparano a raccogliere i primi consensi tra i cittadini.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue la presentazione delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Tra le compagini depositate alla Rocca dei Rettori figura anche "Unione dei Moderati", espressione del centrodestra unito che raccoglie amministratori riconducibili in particolare a Fratelli d'Italia e Forza Italia. Dieci i candidati inseriti nella lista: Teresa Amantea – consigliere comunale; Giuseppe Bartone – consigliere comunale; Antonio Caporaso (detto Antonello) – sindaco; Ester D'Afflitto – consigliere comunale; Giuseppina De Blasio – consigliere comunale; Vincenzo Falzarano – sindaco; Anna Franco – consigliere comunale; Mauro Parente – consigliere comunale; Patrizia Pepe – consigliere comunale; Giuseppe Stravino – consigliere comunale.

