Olimpiadi dal Vajont alla Regina delle Dolomiti | la fiaccola arriva a Cortina Il passaggio nei luoghi simbolo

La fiaccola olimpica è arrivata a Cortina, attraversando luoghi simbolo come Ponte nelle Alpi e il Monte Vajont. Un percorso che unisce storia e tradizione, portando in scena il collegamento tra passato e presente delle Dolomiti. L’evento rappresenta un momento di condivisione e di orgoglio locale, sottolineando l’importanza delle Olimpiadi per la regione e il valore della cultura sportiva italiana.

BELLUNOPORDENONE - Il grande giorno è arrivato. Il più denso, il più simbolico. Da Ponte nelle Alpi al Vajont, la fiaccola olimpica è arrivata dalla Regina delle Dolomiti, Cortina d'Ampezzo. Da Ponte nelle Alpi al Vajont Prima tappa, il Vajont. Un ricordo, iniziato alle 9.20 di oggi, 26 gennaio, a Ponte nelle Alpi. Qui il primo dei tedofori ha dato il via alla propria marcia da Nuova Erto, dal paese che accolse la gente che a Erto aveva perso casa e futuro. Lo start è stato dato dal piazzale “22’39”: un nome che intende ricordare l’ora esatta del disastro di cui quest’anno si ricorderà il sessantatreesimo anniversario. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Olimpiadi, dal Vajont alla Regina delle Dolomiti: la fiaccola arriva a Cortina. Il passaggio nei luoghi simbolo Approfondimenti su olimpiadi vajont Lusso, mondanità, spirito sportivo. Per due settimane Cortina è una delle sedi delle Olimpiadi invernali 2026. Ecco gli indirizzi da insider per scoprire i piccoli (e grandi) piaceri offerti dalla Regina delle Dolomiti Cortina è tra le sedi delle Olimpiadi invernali 2026, offrendo un mix di lusso, sport e mondanità. Come Cortina è diventata la Regina delle Dolomiti Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su olimpiadi vajont Argomenti discussi: Lunedì 26 gennaio la Fiamma Olimpica arriva a Cortina d'Ampezzo; Il percorso della fiaccola olimpica nel Bellunese: braciere acceso anche a Longarone in memoria del Vajont; Fiamma olimpica, oggi la tappa di Cortina d'Ampezzo: il percorso; Olimpiadi, il Bellunese è pronto. Dai tedofori agli eventi: Una corsa per la storia. Il percorso della fiaccola in 11 tappe. Olimpiadi, dal Vajont alla Regina delle Dolomiti: la fiaccola arriva a Cortina. Il passaggio nei luoghi simboloBELLUNO/PORDENONE - Il grande giorno è arrivato. Il più denso, il più simbolico. Da Ponte nelle Alpi al Vajont, la fiaccola olimpica è arrivata dalla Regina ... ilgazzettino.it Olimpiadi, il Bellunese è pronto. Dai tedofori agli eventi: «Una corsa per la storia». Il percorso della fiaccola in 11 tappeBELLUNO - Una lunga serie di incontri, storie riesumate e fatte rivivere, rassegne, eventi, produzioni, occasioni. Per l'ultima delle quali la conferma è arrivata lunedì ... ilgazzettino.it Il13. . OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026. DANIELE MOLMENTI, OLIMPIONICO A LONDRA 2012, IL 26 GENNAIO 2026 SARA’ TEDOFORO A VAJONT. - facebook.com facebook

