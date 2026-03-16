Provincia di Grosseto | Limatola fa il bis E’ di nuovo presidente battuto Casamenti

Nella provincia di Grosseto, Francesco Limatola è stato riconfermato come presidente, ottenendo circa 51mila voti ponderati contro i circa 46mila di Andrea Casamenti. La competizione si è svolta il 16 marzo 2026, con Limatola che ha superato Casamenti in questa tornata elettorale. La differenza tra i due candidati è di circa 5mila voti ponderati.

Grosseto, 16 marzo 2026 – Quasi 51mila voti ponderati (50.925) per Francesco Limatola contro i 45.786 ottenuti da Andrea Casamenti. In termini assoluti, il presidente uscente, candidato del centrosinistra, raccoglie 209 voti mentre il candidato del centrodestra si ferma a 131: sono questi i numeri che premiano ancora Limatola alla guida della Provincia di Grosseto anche per i prossimi quattro anni. Il sindaco di Roccastrada supera dunque il collega che guida Orbetello confermando il controllo del centrosinistra sull'ente provinciale in un territorio dove il centrodestra governa i comuni più rilevanti: Grosseto, Follonica e Orbetello. Alle elezioni della Provincia di Grosseto, consultazione di secondo livello, scelgono il presidente gli amministratori locali già eletti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Provincia di Grosseto: Limatola fa il bis. E’ di nuovo presidente, battuto Casamenti Articoli correlati Daniele Carnevali si conferma presidente della Provincia di Ancona. Battuto Luca Paolorossi in ogni fasciaIl sindaco di Polverigi, esponente del centrosinistra essendo iscritto al Psi, ricoprirà l'incarico per la terza volta di fila. Casamenti alla Provincia: Talamone teme l’abbandonoLa candidatura del sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, alla presidenza della Provincia di Grosseto ha innescato un acceso dibattito sulle... Altri aggiornamenti su Provincia di Grosseto Limatola fa il... Temi più discussi: Provincia, Limatola rieletto presidente: batte Casamenti e conferma il centrosinistra; Provincia di Grosseto: Limatola fa il bis. E’ di nuovo presidente, battuto Casamenti; Elezioni provinciali: la diretta del voto in tempo reale – LIVE; Grosseto, Francesco Limatola (centrosinistra) confermato presidente della Provincia: battuto Andrea Casamenti. Provincia di Grosseto: Limatola fa il bis. E’ di nuovo presidente, battuto CasamentiIl sindaco di Roccastrada supera dunque il collega che guida Orbetello confermando il controllo del centrosinistra sull'ente provinciale in un territorio dove il centrodestra governa i comuni più rile ... lanazione.it Elezioni provinciali: Limatola riconfermato presidenteFrancesco Limatola è stato riconfermato presidente della Provincia di Grosseto al termine delle elezioni provinciali svoltesi oggi. Il presidente uscente, 56 anni, sindaco di Roccastrada, ha ottenuto ... giglionews.it +++ DEFINITIVO +++ Francesco Limatola confermato presidente della provincia di Grosseto - #ilgiunco facebook Giornata internazionale della donna: tutte le iniziative in provincia di Grosseto - x.com