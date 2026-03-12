Casamenti alla Provincia | Talamone teme l’abbandono

Il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, ha presentato la sua candidatura alla presidenza della Provincia di Grosseto, scatenando un confronto acceso sulle questioni che riguardano le frazioni storiche. La proposta ha attirato l’attenzione di Talamone, che esprime preoccupazione per un possibile abbandono delle sue esigenze e priorità amministrative. La discussione si focalizza sulle implicazioni di questa candidatura per il territorio locale.

La candidatura del sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti, alla presidenza della Provincia di Grosseto ha innescato un acceso dibattito sulle priorità amministrative delle frazioni storiche. Il Coordinamento secessione Talamone contesta l'opportunità di questa mossa politica, sostenendo che le comunità locali rischino di essere ulteriormente trascurate a favore di ambizioni personali. Il conflitto si concentra sul timore che la gestione comunale possa subire una deriva verso gli incarichi istituzionali superiori, lasciando irrisolte le criticità infrastrutturali e sociali delle periferie orbetellane. Le elezioni provinciali sono fissate per il 15 marzo 2026, data in cui si deciderà chi guiderà l'amministrazione provinciale su un territorio di 213.