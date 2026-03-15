Daniele Carnevali si conferma presidente della Provincia di Ancona Battuto Luca Paolorossi in ogni fascia

Alle 20 le urne si sono chiuse nella provincia di Ancona, dove Daniele Carnevali si conferma presidente, battendo in ogni fascia il suo avversario Luca Paolorossi. Le operazioni di scrutinio sono in corso e si prevede che entro le 23 si avrà l’esito ufficiale della consultazione. La scelta riguarda il rinnovo della carica di presidente della Provincia.

Il sindaco di Polverigi, esponente del centrosinistra essendo iscritto al Psi, ricoprirà l'incarico per la terza volta di fila. Sconfitto l'insidioso primo cittadino leghista di Filottrano ANCONA - Ore 20 urne chiuse. Si dovrebbe sapere entro le 23 al massimo chi sarà il nuovo presidente della Provincia di Ancona. La sfida vede di fronte il sindaco di Polverigi Daniele Carnevali, rappresentante del centrosinistra e presidente uscente, al primo cittadino di Filottrano Luca Paolorossi, sostenuto dal centrodestra. 20,06: Le prime indiscrezioni parlano di un'affluenza vicina all'82%, ben superiore alle aspettative. 20,10: I dati ufficiali parlano di 546 voti, pari a una percentuale dell'82,35%. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Articoli correlati Ufficiale, per la presidenza della Provincia di Ancona sarà Daniele Carnevali Vs Luca PaolorossiTutto su chi, come e quando votare, le fasce in cui sono suddivisi tutti i Comuni e la rerlativa ponderazione di ogni voto per millesimi ANCONA –... Presidenza della Provincia di Ancona, Italia Viva sosterrà Daniele CarnevaliPOLVERIGI – Per le elezioni della provincia di Ancona in programma il 15 marzo Italia Viva conferma la propria appartenenza al centrosinistra e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Daniele Carnevali Temi più discussi: Avs a sostegno di Daniele Carnevali contro un candidato distante dai valori di solidarietà, inclusione e giustizia sociale; Avs a sostegno di Daniele Carnevali 'contro un candidato distante dai valori di solidarietà, inclusione e giustizia sociale'; PAOLOROSSI VEDE LA PRESIDENZA IN PROVINCIA... MA L'OMBRA DEI FRANCHI TIRATORI AGITA IL CENTRO-DESTRA; Anche Italia Viva contro la nuova legge sui Comuni montani: Non basta un parametro altimetrico. Daniele Carnevali si conferma presidente della Provincia di Ancona. Battuto Luca Paolorossi in ogni fasciaIl sindaco di Polverigi, esponente del centrosinistra essendo iscritto al Psi, ricoprirà l'incarico per la terza volta di fila. Sconfitto l'insidioso primo cittadino leghista di Filottrano ... anconatoday.it Avs a sostegno di Daniele Carnevali «contro un candidato distante dai valori di solidarietà, inclusione e giustizia sociale»Alleanza Verdi Sinistra, pur ritenendo sbagliato ridurre l'elezione del presidente della Provincia di Ancona a un'elezione di secondo livello, annuncia la propria fiducia al sindaco di Polverigi non r ... anconatoday.it Avs a sostegno di Daniele Carnevali «contro un candidato distante dai valori di solidarietà, inclusione e giustizia sociale» x.com Elezioni Provincia Ancona, Daniele Carnevali cerca il mandato bis facebook