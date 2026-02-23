Sanremo Renga e il siparietto con la figlia Jolanda | Le prove? Non sono andate benissimo…

Renga ha scherzato con la figlia Jolanda durante le prove del Festival di Sanremo, perché le sessioni non sono andate come sperava. La scena è diventata un momento di leggerezza tra i partecipanti, mentre si preparano alla prima esibizione ufficiale. Jolanda ha reagito con una risata, anche se il cantante ha ammesso di aver incontrato alcune difficoltà durante le prove. La tensione si stempera con questi siparietti improvvisati tra i protagonisti.

(Adnkronos) – Clima di vigilia al Festival di Sanremo 2026, dove oggi si stanno tenendo le prove generali dei singoli artisti che domani presenteranno la loro canzone in gara. In collegamento dalla città ligure con lo studio de La volta buona, per tutta la settimana sanremese è presente Jolanda Renga, figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga. Pierfrancesco Renga, noto più semplicemente come Francesco, 57 anni, di Udine, partecipa per l'undicesima volta al Festival di Sanremo (vittoria 21 anni fa, nel 2005, con Angelo, dedicata alla figlia). La prima apparizione di Francesco Renga a Sanremo risale al 1991, nella sezione Novità, come voce dei Timoria con L'uomo che ride. Da solista debutta nel 2001 tra i Giovani con Raccontami…, vincendo. Quest'anno partecipa con la canzone "Il meglio di me".