Le prove generali del Festival di Sanremo 2026 si sono svolte il 23 febbraio, con una durata di sei ore, a causa delle molte prove tecniche e delle esibizioni dei cantanti. Durante la giornata, il pubblico ha applaudito più volte, ma non sono mancate le critiche sulla scarsa sincronizzazione tra palco e back stage. Alcuni tecnici hanno segnalato problemi con il sistema audio, mentre gli artisti si sono concentrati sull’interpretazione delle proprie canzoni.

Il 23 febbraio, dopo la prima conferenza stampa, si sono tenute le prove generali del Festival di Sanremo 2026 (durate ben sei ore). Stando ai racconti della stampa e alle voci in circolazione, non sono mancate standing ovation e flop: come da manuale, si iniziano a commentare davvero i brani in gara. Sono 30 i Big che stasera, durante la prima serata, si esibiscono sul palco: come anticipato da Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, non manca un mix di generi che viene incontro a tutte le generazioni. Sanremo 2026, le prove generali. Due i nomi che su tutti continuano a spiccare in base alle indiscrezioni: Serena Brancale e Sal Da Vinci, ma non solo, perché anche Tommaso Paradiso e Fedez e Marco Masini si difendono benissimo. 🔗 Leggi su Dilei.it

Chi sono i cantanti favoriti al Festival di Sanremo 2026 dopo le prove generali all'Ariston

Sanremo, Renga e il siparietto con la figlia Jolanda: "Le prove? Non sono andate benissimo…"

Sanremo 2026: proseguono le prove dei cantanti - La Volta Buona 28/01/2026

Festival di Sanremo: l'ad di Anas Claudio Andrea Gemme ritira il Premio Speciale 2026 al Gran Galà della Stampa

Sanremo 2026, come sono andate le prove generali tra standing ovation e inevitabili critiche

