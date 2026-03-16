Protocollo INAIL?ENEL | nuovo accordo per la sicurezza

È stato firmato un nuovo accordo tra INAIL ed ENEL che riguarda la sicurezza sul lavoro nel settore energetico. Il protocollo, recentemente rinnovato, definisce le modalità di collaborazione tra le due parti per migliorare le misure di prevenzione e tutela dei lavoratori. L’intesa coinvolge specifici interventi e procedure da mettere in atto per garantire ambienti di lavoro più sicuri e conformi alle normative vigenti.

Protocollo INAIL–ENEL: un patto rinnovato per innovare la sicurezza nel settore energetico. Il nuovo Protocollo INAIL –ENEL, firmato a Roma insieme alle Segreterie nazionali di Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, rappresenta un passo avanti nella costruzione di una strategia condivisa per la tutela della salute e della sicurezza nel lavoro energetico. L’accordo ha una durata triennale e nasce dalla consapevolezza che la trasformazione del mondo del lavoro richiede strumenti più sofisticati e una governance più integrata. Le transizioni digitale, ambientale e demografica stanno accelerando questo cambiamento e rendono necessaria una cultura della prevenzione capace di coinvolgere l’intera filiera. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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