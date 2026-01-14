Sicurezza stradale firmato un nuovo accordo di collaborazione tra Inail e Aci
Inail e Aci hanno sottoscritto un accordo triennale volto a promuovere la sicurezza stradale. La collaborazione prevede attività di formazione, ricerca e iniziative dedicate a lavoratori e studenti, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della sicurezza sulle strade. Questa collaborazione intende favorire comportamenti responsabili e migliorare le condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada.
Accordo triennale tra Inail e Aci per rafforzare la cultura della sicurezza stradale attraverso formazione, ricerca e iniziative rivolte a lavoratori e studenti.. Promuovere una mobilità più sicura, responsabile e consapevole su tutto il territorio nazionale. È questo l’obiettivo dell’accordo triennale sottoscritto oggi tra Inail e Automobile Club d’Italia (Aci), alla presenza del presidente dell’Istituto, Fabrizio D’Ascenzo, del commissario straordinario dell’Aci, Tullio Del Sette, del direttore generale Inail Marcello Fiori e del segretario generale Aci Annibale Ferrari. Un’intesa che rafforza un percorso istituzionale condiviso e che punta a diffondere, in modo capillare, una vera cultura della sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Leggi anche: Sicurezza, prorogato l'accordo di collaborazione tra le Polizia locali di Cesena, Cesenatico e Unione Rubicone mare
Leggi anche: ACI Bergamo rinnova gli auguri e l’impegno per la sicurezza stradale
Tre ordinanze per i lavori. Cambia il traffico; Che fine ha fatto l'alcolock?; Badesi investe 3,4 milioni per trasformare il volto del paese; Taurianova, la Circonvallazione si rinnova: al via i lavori con quattro nuove rotatorie e riqualificazione del viale.
Sicurezza stradale, accordo di collaborazione tra Inail e Aci - Accordo di collaborazione di durata triennale tra Inail e Aci per la promozione della sicurezza e dell'educazione stradale. ansa.it
Sicurezza, il piano per 300 attraversamenti pedonali illuminati a giorno dal Nuovo Salario al Portuense: 25 già installati - Si comincia con i primi 25 attraversamenti stradali illuminati a giorno. roma.corriere.it
IVECO e Accenture portano la sicurezza stradale a un nuovo livello attraverso la tecnologia V2X - Il nuovo software innovativo migliora la sicurezza di conducenti e utenti della strada grazie alla comunicazione Vehicle- datamanager.it
Corsi di sicurezza stradale per quasi 2 mila studenti umbri. Il progetto ha come ente capofila la Provincia di Perugia #ANSAmotori #ANSA x.com
Educazione Civica & Sicurezza Stradale Martedì 13 gennaio, nell’Aula Magna del nostro istituto, si è svolto un importante incontro di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale, dedicato ai nostri studenti. L’evento, moderato dal giornalista Rosario Giordan facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.