Inail e Aci hanno sottoscritto un accordo triennale volto a promuovere la sicurezza stradale. La collaborazione prevede attività di formazione, ricerca e iniziative dedicate a lavoratori e studenti, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della sicurezza sulle strade. Questa collaborazione intende favorire comportamenti responsabili e migliorare le condizioni di sicurezza per tutti gli utenti della strada.

Accordo triennale tra Inail e Aci per rafforzare la cultura della sicurezza stradale attraverso formazione, ricerca e iniziative rivolte a lavoratori e studenti.. Promuovere una mobilità più sicura, responsabile e consapevole su tutto il territorio nazionale. È questo l’obiettivo dell’accordo triennale sottoscritto oggi tra Inail e Automobile Club d’Italia (Aci), alla presenza del presidente dell’Istituto, Fabrizio D’Ascenzo, del commissario straordinario dell’Aci, Tullio Del Sette, del direttore generale Inail Marcello Fiori e del segretario generale Aci Annibale Ferrari. Un’intesa che rafforza un percorso istituzionale condiviso e che punta a diffondere, in modo capillare, una vera cultura della sicurezza stradale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Sicurezza stradale, firmato un nuovo accordo di collaborazione tra Inail e Aci

Leggi anche: Sicurezza, prorogato l'accordo di collaborazione tra le Polizia locali di Cesena, Cesenatico e Unione Rubicone mare

Leggi anche: ACI Bergamo rinnova gli auguri e l’impegno per la sicurezza stradale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Tre ordinanze per i lavori. Cambia il traffico; Che fine ha fatto l'alcolock?; Badesi investe 3,4 milioni per trasformare il volto del paese; Taurianova, la Circonvallazione si rinnova: al via i lavori con quattro nuove rotatorie e riqualificazione del viale.

Sicurezza stradale, accordo di collaborazione tra Inail e Aci - Accordo di collaborazione di durata triennale tra Inail e Aci per la promozione della sicurezza e dell'educazione stradale. ansa.it