Inail Marche e Edilart Marche sottoscritto un accordo per la sicurezza nei luoghi di lavoro

L’Inail Marche e Edilart Marche hanno firmato un accordo per promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’intesa, firmata dal direttore regionale Piero Iacono e dalla presidente Elisabetta Grilli, mira a realizzare attività congiunte per migliorare le condizioni di sicurezza nel settore edile e artigianale della regione. Un passo importante per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e settore privato nella tutela della salute dei lavoratori.

