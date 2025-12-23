Inail Marche e Edilart Marche sottoscritto un accordo per la sicurezza nei luoghi di lavoro
L’Inail Marche e Edilart Marche hanno firmato un accordo per promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro. L’intesa, firmata dal direttore regionale Piero Iacono e dalla presidente Elisabetta Grilli, mira a realizzare attività congiunte per migliorare le condizioni di sicurezza nel settore edile e artigianale della regione. Un passo importante per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e settore privato nella tutela della salute dei lavoratori.
ANCONA – Il direttore regionale Inail Marche, Piero Iacono e la presidente Elisabetta Grilli di Edilart Marche, Comitato paritetico territoriale, scuola edile, settore artigianato regionale hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che prevede l’esecuzione di attività congiunte volte alla. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
