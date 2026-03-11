Il Bodo Glimt non si ferma in Champions Sporting annichilito | quarti a un passo Manita Psg al Chelsea

Il Bodo Glimt conquista una vittoria per 3-0 contro lo Sporting Lisbona, la quinta consecutiva in questa edizione della Champions League. La squadra norvegese non si ferma e avvicina ai quarti di finale, mentre lo Sporting subisce un risultato pesante. Nel frattempo, il Paris Saint-Germain supera il Chelsea con un punteggio di 5-1.

3-0 del Bodo Glimt allo Sporting Lisbona, quinta vittoria di fila in Champions League per i norvegesi. Kvaratskhelia entra e cambia PSG-Chelsea, con un assist e due gol. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Diretta gol Champions League LIVE: in campo Real City, PSG Chelsea e Bodo Sporting

