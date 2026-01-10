Tabellone WTA Hobart 2026 | Raducanu e Venus Williams protagoniste
Il Tabellone WTA Hobart 2026 presenta un quadro competitivo con protagoniste Raducanu e Venus Williams. Alla sua 31ª edizione, l’evento WTA 250 si conferma come tappa importante nel calendario pre-Australian Open, offrendo un’occasione di confronto tra giocatrici di alto livello in un contesto che unisce tradizione e preparazione alla stagione principale.
Edizione numero 31 per il WTA 250 di Hobar t, un evento che ormai fa parte a pieno titolo della serie di eventi che si disputano nel contesto del gennaio pre-Australian Open. Un torneo, questo, che Rita Grande vinse nel 2001 (per lei anche una finale nel 1999). Tra le vincitrici Slam, qui si sono imposte Kim Clijsters nel 2000, Petra Kvitova nel 2009, Garbine Muguruza nel 2014, Sofia Kenin nel 2019 ed Elena Rybakina nel 2020. In questa fattispecie di ex campionesse dei quattro tornei maggiori ce ne sono tre. Una, Emma Raducanu, ricopre il ruolo di prima testa di serie: chissà se il 2026 rappresenterà un reale stabilizzarsi nelle parti alte della classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it
