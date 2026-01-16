Pronostico e quote Olga Danilovic – Venus Williams WTA Australian Open 18-01-2026
Il match tra Olga Danilovic e Venus Williams si svolgerà il 18 gennaio 2026 nel primo turno degli Australian Open. Venus Williams, sette volte campionessa Slam, tenterà di superare la giovane avversaria in una sfida che si preannuncia interessante. L’incontro si giocherà sulla John Cain Arena, intorno alle 9 del mattino. Ecco le principali quote e pronostici per questa partita.
Venus Williams, classe 1980 e sette volte campionessa Slam, diventerà la giocatrice più anziana ad aver mai gareggiato nel tabellone principale degli Australian Open quando affronterà la di ventuno anni più giovane Olga Danilovic in un match di primo turno che si giocherà in chiusura di programma sulla John Cain Arena, intorno alle ore 9. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Pronostico e quote Carlos Alcaraz – Adam Walton, Australian Open 18-01-2026
Leggi anche: Venus Williams subito eliminata nel WTA di Auckland. Ora la wild-card agli Australian Open
Cocciaretto Ruzic, Wta Hobart: pronostico e dove vedere la gara; Pronostico Anna Bondar - Elisabetta Cocciaretto - WTA Hobart; WTA Hobart 2026 Elisabetta Cocciaretto batte Bondar ed approda in semifinale!.
Scusate il Pronostico, il podcast di Huddle Magazine dedicato ai pronostici delle partite NFL basandoci sulle quote dei bookmaker. x.com
Il pronostico del mercato sulle scommesse di Verona-Lazio: quote particolari e analisi della sfida del Bentegodi... #Lazio #SSLazio #LazioNews #LazionewsEu #ForzaLazio #Verona #VeronaLazio #SerieA #SerieAEnilive #quote #pronostici #scommesse - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.