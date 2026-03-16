Lunedì alle 20:45 si disputa la partita tra Cremonese e Fiorentina, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. La sfida si svolge allo stadio della Cremonese, con le due squadre che si preparano a scendere in campo. Sono disponibili statistiche, notizie, probabili formazioni, oltre a dettagli sulla diretta tv e streaming.

Cremonese-Fiorentina è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Ventiquattro punti la Cremonese, uno in più la Fiorentina. Una grossa fetta di salvezza passa da questa partita che vede di fronte due squadre che non stanno vivendo un momento ottimo. E in più, i Viola di Vanoli, sono stati impegni in Conference League e lo saranno pure giovedì prossimo. Un piccolo pensiero, nonostante ci sia stato un massiccio turnover e nonostante l’obiettivo sia la salvezza, unico e solo, verrà fatto. La Cremonese non vince da tempo immemore. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cremonese-Fiorentina: non c’è via di fuga

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