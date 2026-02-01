Domani sera l’Inter arriva allo Zini di Cremona con l’obiettivo di allungare in classifica e mettere pressione sulle rivali. Dopo la sfida di Champions League contro il Dortmund, i nerazzurri vogliono sfruttare questa occasione di fuga, anche se la Cremonese sarà determinata a fare lo scherzo di giornata. Chivu, in panchina, spera in una vittoria che potrebbe rilanciare le ambizioni di alta classifica.

Dopo il difficile impegno di Dortmund in Champions, i nerazzurri sono attesi dalla trasferta allo Zini per la fuga scudetto L'Inter nella ventitreesima giornata di campionato ha un obiettivo ben preciso: vincere allo Zini e andare a +8 sul Milan, che sarà impegnato a Bologna martedì 3 febbraio. La pressione su rossoneri, infatti, diventeremme massima. E allora scopriamo pronostico e quote di Cremonese-Inter in programma domenica 1 febbraio alle ore 18. L'Inter arriva dalla difficile trasferta di Dortmund, in Champions League, dove ha conquistato una grande vittoria che però non le ha evitato il play off per la qualificazione al tabellone principale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese-Inter, occasione di fuga per Chivu: pronostico

Approfondimenti su Cremonese Inter

La 22ª giornata di Serie A si apre con Inter-Pisa, una partita importante per i nerazzurri che cercano di consolidare la propria posizione in classifica.

Domenica alle 18:00 si gioca la partita tra Cremonese e Inter, valida per la ventitreesima giornata di Serie A.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Inter - La formazione ibrida di Chivu per la Champions

Ultime notizie su Cremonese Inter

Argomenti discussi: Cremonese-Inter: orari e dove vederla in TV; Cremonese Inter, le probabili formazioni della partita di Serie A; Cremonese-Inter: probabili formazioni e statistiche; Cremonese-Inter (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico.

Dove vedere Cremonese-Inter in tv? Dazn o Sky, orarioScopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per la 23esima giornata di Serie A: le probabili scelte di Nicola e Chivu ... corrieredellosport.it

Pronostico Cremonese-Inter: occasione impossibile da non sfruttareCremonese-Inter è una partita di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostico, tv, streaming. ilveggente.it

Tuttosport: “Cremonese, contro l’Inter l’ultima di Johnsen: vola a Palermo” - facebook.com facebook

It’s ! @SerieA_EN: Cremonese- #Inter Stadio Giovanni Zini, Cremona 18:00 CET / 12:00 EST x.com