Pronostico Fiorentina-Cremonese | la Viola è di nuovo spalle al muro

La sfida tra Fiorentina e Cremonese, valida per la diciottesima giornata di Serie A, si disputa domenica alle 15:00. In questa partita, entrambe le squadre cercano punti fondamentali per migliorare la propria posizione in classifica. Di seguito, vengono analizzate le statistiche, le probabili formazioni e le principali informazioni utili per seguire l’incontro in diretta.

Fiorentina-Cremonese è una partita della diciottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La roboante vittoria prenatalizia contro l’Udinese – la prima in campionato – sembrava dovesse rappresentare una nuova alba per la Fiorentina ma dopo pochi giorni i viola sono caduti nello scontro diretto di Parma (1-0), mostrando i vecchi vizi e facendo ripiombare la tifoseria nel più totale sconforto. Il rischio B nell’anno del centenario (sarebbe una vera e propria beffa) diventa sempre più concreto, con i gigliati ultimi in classifica con appena 9 punti conquistati. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

