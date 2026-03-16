Pronostico Arsenal-Bayer Leverkusen | Arteta passa col brivido

L'Arsenal affronta il Bayer Leverkusen negli ottavi di finale di Champions League. La partita si gioca in un momento in cui l'Arsenal ha già chiuso il campionato, dopo aver ottenuto una vittoria importante nel fine settimana. Le formazioni probabili e le modalità di visione in tv sono state annunciate, mentre il pronostico rimane incerto. La sfida si svolge in un clima di grande attesa tra tifosi e addetti ai lavori.

Arsenal-Bayer Leverkusen è una partita degli ottavi di finale di Champions League: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico Praticamente ha chiuso il discorso in campionato l’Arsenal, dopo la vittoria nello scorso fine settimana. Certo, ancora per vincere la Premier un poco ci manca, ma servirebbe proprio un suicidio sportivo ai londinesi per perdere questo titolo. E non ci sono segnali all’orizzonte. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nessuno si aspettava l’uno a uno nel match in Germania contro un Leverkusen completamente diverso da quello ammirato nelle passate stagioni. Ma la truppa tedesca è rimasta in gioco, anche se è complicato per loro riuscire ad andare a fare il colpaccio su uno dei campi più difficili d’Europa in questo momento. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Arsenal-Bayer Leverkusen: Arteta passa col brivido Articoli correlati Leggi anche: Arteta conferma il ritorno di Saliba per Arsenal-Bayer Leverkusen Pronostico Bayer Leverkusen-Arsenal: a caccia della nona sinfonia nella sfida tra “invincibili”Bayer Leverkusen-Arsenal è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv,... Una selezione di notizie su Pronostico Arsenal Bayer Leverkusen... Temi più discussi: Pronostici Bayer Leverkusen - Arsenal: Gunners favoriti per il match d'andata; Champions, Bayer Leverkusen – Arsenal: pronostico e probabili formazioni; Leverkusen-Arsenal pronostico e quote: la chicca dell'esperto; Pronostici Arsenal-Bayer Leverkusen: Statistiche, Formazioni, Dove in TV 17.03.2026 Champions League. Pronostico Arsenal vs Bayer Leverkusen – 17 Marzo 2026Nel cuore del UEFA Champions League, il 17 Marzo 2026 alle 21:00, l’Emirates Stadio ospiterà uno dei confronti più intriganti: Arsenal - Bayer Leverkusen. Due ... news-sports.it Pronostico Bayer Leverkusen-Arsenal: a caccia della nona sinfonia nella sfida tra invincibiliBayer Leverkusen-Arsenal è un ottavo di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Il mio pronostico in base a quello che hanno determinato i sorteggi degli ottavi di finale di #ChampionsLeague. I quarti di finale per me saranno i seguenti PSG - Liverpool Real Madrid - Bayern Monaco Barcellona - Atletico Madrid Bodo Glimt - Arsenal Semifin - facebook.com facebook Il #Bayer Leverkusen supera i playoff di Champions: super sfida agli ottavi, ecco chi può incontrare Il 2-0 dell’andata era già una buona garanzia di passaggio del turno e alla fine così è stato: il Bayer Leverkusen senza troppa fatica ha gestito il doppio vanta x.com