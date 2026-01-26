Calcio Promozione La Sinalunghese trema Bardelli fa 1-1
Nel match di Promozione, la Sinalunghese si trova in parità con la Settignanese, con il risultato di 1-1. La partita si svolge tra le formazioni di entrambe le squadre, con protagonisti i giocatori come Bobini, Chottong, Palazzesi e Bardelli. La gara rimane aperta, con entrambe le squadre che cercano di ottenere i tre punti fondamentali per la classifica.
SINALUNGHESE 1 SETTIGNANESE 1 SINALUNGHESE: Bobini, Chottong, Palazzesi, Tacchini, Celestini, Gagliardi, Redi, Dema, Sacco, Bucaletti, Bardelli. Panchina: Gialli, Bonechi, Cresti A., Grassini, Bongini, Malfetti, Cardinali, Palazzi, Nannoni. Allenatore Testini. SETTIGNANESE: Daddi, Elisacci, Iania G., Sebastiano, Baik Said, Cosmi, Corri, Caparrini, Bianchini, Giustarini, Tofanari. Panchina: Tortelli, Canali, Capanni, Zefi, Materassi, Cremonini, Bertini, Fani. Allenatore Zecchi. Arbitro: Bertilone di Pontedera (Gremoli e Storri). Reti: 54’ Tofanari, 70’ Bardelli. SINALUNGA – La Sinalunghese fa la partita e nonostante le numerose assenze (incluso il portiere capitano Marini) gioca una ottima gara contro la Settignanese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio Promozione. Bucaletti fa volare la Sinalunghese. Testini soddisfattoLa partita di calcio promozione tra Sinalunghese e Montagnano si è conclusa con una vittoria di misura per 2-1 a favore dei padroni di casa.
Calcio Promozione. Tonfo Sinalunghese. Dicomano in festaNel campionato di Calcio Promozione, Dicomano ottiene una vittoria importante contro Sinalunghese, con il risultato di 2-0.
