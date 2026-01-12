Calcio Promozione Tonfo Sinalunghese Dicomano in festa

Nel campionato di Calcio Promozione, Dicomano ottiene una vittoria importante contro Sinalunghese, con il risultato di 2-0. La partita si è svolta tra le mura di casa, evidenziando un buon andamento della squadra locale. La vittoria ha portato entusiasmo tra i tifosi di Dicomano, mentre i giocatori e lo staff si preparano per le prossime sfide del torneo.

DICOMANO 2 SINALUNGHESE 0 DICOMANO: Maionchi, Castri, Vignozzi, Gianassi, Pruneti, Pecorai, Valoriani, Somigli M., Minischetti, Centrone, Mazzoni. Panchina: Nardoni P., Bacocci, Caramelli, Cosi, Bendoni, Valencetti, Salvadori, Nardoni S., Campagna. Allenatore Diotaiuti. SINALUNGHESE: Marini, Celestini, Chottong, Bongini, Grassini, Gagliardi, Miccio, Nannoni, Bardelli, Bucaletti, Palazzesi. Panchina: Gialli, Cresti A., Bonechi, Tacchini, Dema, Palazzi, Parri, Redi, Sacco. Allenatore Testini. Arbitro Nannucci di Prato (Sanzò-Prato). Reti: 45' Minischetti, 82' Mazzoni. SCARPERIA – Brutta sconfitta per la Sinalunghese che cede contro il Dicomano allo stadio 'Le Cortine' di Scarperia scivolando a -8 dalla vetta occupata a lungo dai rossoblu fino a poche settimane fa.

