Lo Jolo fa centro | tre punti È la vittoria del rilancio

Lo Jolo ottiene una vittoria importante contro Luco, con il risultato di 2-0. La partita dimostra il buon stato di forma della squadra e il percorso di rilancio intrapreso. I dettagli della formazione e i cambi effettuati evidenziano l’impegno e la strategia adottata. Un risultato positivo che rafforza la posizione in classifica e conferma la crescita del team.

Jolo Calcio 2 Luco 0 JOLO: Cuorvo, Melani, Menichetti, Massaro, Ferroni, Peschi, D'Agati (82' Borchi) Sforzi (65' Marchio) Vannini (75' Rossi) Robi (60' Medini) Rozzi. A disp:Giusti, Torcasso, Drovandi, Borchi, Verdi, De Simone. All.:Ambrosio LUCO: Falsettini, Nicaj, Trotta, Lemmi, Marucelli Te., Marucelli To., Morozzi, Privitera, Guidotti, Serotti, Caprio (65' Pini). A disp.:Foschi, Rossi, Pieri, Becchi, Turini, Maritato, Mengozzi, Bruni Arbitro: Giampiero Marongiu della sezione di Livorno, con Fabio Marino della sezione di Pisa e Vincenzo Mongelli di Pisa Reti: Peschi, D'Agati Serviva una vittoria per rialzare la testa dopo il ko di Pietrasanta.

