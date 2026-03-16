Promozione Il Casumaro lotta senza sbloccarla E i playoff non sono al sicuro

Nel match tra Casumaro e Valsetta Lagaro, il punteggio è rimasto fermo sullo 0-0. La squadra di Casumaro ha tentato di ottenere la promozione, ma senza riuscire a sbloccare il risultato. In campo, i giocatori inclusi Saccenti, Pansini, Vinci, Bellodi, Farina, Correggiari, Barbieri, Catozzo, Govoni, Gherlinzoni e Guernelli, sostituito al 16’ st da Chinappi.

Casumaro 0 Valsetta Lagaro 0 CASUMARO: Saccenti, Pansini, Vinci, Bellodi, Farina, Correggiari, Barbieri, Catozzo, Govoni (32’ st Lodi), Gherlinzoni, Guernelli (16’ st Chinappi). All.: Rambaldi. VALSETTA LAGARO: Crocco, Atzeni, Martini (25’ st Aboutaoufik), Vitali, Simonazzi, Gabrielli, Innocenti (45’ st Magagni), Cipriano (25’ st Serra), Pierucci, Romeo, Calegari (22’ st Badiani). All.: Cati. Arbitro: Borelli di Parma. Note: ammoniti: Chinappi (C), Simonazzi (V). PAREGGIO a reti bianche tra Casumaro e Valsetta Lagaro al termine di una gara combattuta e condizionata dal forte vento che ha reso complicata la manovra di entrambe le squadre. Uno 0-0 che lascia qualche rimpianto ai padroni di casa, spesso pi? intraprendenti ma senza riuscire a trovare il guizzo decisivo sotto porta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Promozione. Il Casumaro lotta senza sbloccarla. E i playoff non sono al sicuro Articoli correlati PROMOZione. Impresa Granamica contro il Casumaro. La Valsanterno rallentaHa tenuto a battesimo questo 2026 con risultati sorprendenti il campionato di Promozione. Promozione, i recuperi. Il Faro Gaggio ospita la capolista Valsanterno. Felsina, c’è CasumaroRecupero della prima di ritorno, da pomeriggio a sera, per il campionato di Promozione. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Promozione Il Casumaro lotta senza... Argomenti discussi: Promozione: Il Gallo vince il derby, pari tra X Martiri e Casumaro. Derby Centese-X Martiri. Casumaro riceve il ValsettaPromozione: oggi la corsa playoff ruota attorno a queste due sfide. In coda Bentivoglio-Gallo e Masi Torello-Petroniano possono pesare tanto. ilrestodelcarlino.it Casumaro, sogno coppa svanito. In finale ci va la Vis NovafeltriaMercoledì di Coppa per tre ferraresi dalla Promozione alla Terza. Due vanno avanti di rigore, mentre per il Casumaro il sogno si ferma in semifinale contro il Vis Novafeltria. La formazione riminese, ... ilrestodelcarlino.it