La seconda giornata del campionato di Promozione ha portato risultati inaspettati, con l’Impresa Granamica che si conferma protagonista contro il Casumaro. La Valsanterno, invece, rallenta la sua marcia. La prima giornata, rinviata per maltempo, sarà recuperata mercoledì. Al momento, nessuna delle prime tre squadre in classifica è riuscita a ottenere il massimo dei punti, mantenendo aperta la corsa al vertice.

Ha tenuto a battesimo questo 2026 con risultati sorprendenti il campionato di Promozione. Al termine di questa seconda giornata (la prima è stata rinviata per maltempo domenica scorsa e sarà recuperata mercoledì), nessuna delle prime tre della classe è infatti riuscita a portare a casa l’intera posta in palio. La capolista Valsanterno, prima con sei lunghezze di vantaggio sulla principale inseguitrice Valsetta Lagaro, non è andata oltre lo 0-0 sul campo della penultima forza del campionato Virtus Castelfranco, ma il Valsetta non è riuscito ad approfittarne impattando a reti bianche, tra le mura amiche, contro il Petroniano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - PROMOZione. Impresa Granamica contro il Casumaro. La Valsanterno rallenta

Leggi anche: Promozione: i porottesi sbancano Gallo col gol di Bini. Oggi Bonacorsi e compagni sfidano la Valsanterno, Casumaro a Castelbolognese. X Martiri ok nel derby, Centese con la capolista

Leggi anche: Promozione: X Martiri a Porotto contro la Dozzese. Casumaro e Centese per rompere subito il ghiaccio con l’anno nuovo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Promuovere un libro: l’impresa oltre la scrittura! Scrivere un libro è un atto d’amore; promuoverlo è una sfida strategica. Ma cos’è davvero la promozione editoriale Non è semplice pubblicità, ma l’arte di costruire un ponte tra il mondo dell'autore e il cuore d - facebook.com facebook