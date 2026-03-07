Verso un Distretto rurale europeo | Una rete per intercettare più fondi

Una proposta mira a creare un Distretto rurale europeo nella zona della Lunigiana, con l’obiettivo di sviluppare una rete che possa intercettare più fondi per il settore agroalimentare. Il progetto prevede l’organizzazione di iniziative e collaborazioni tra diverse realtà locali e europee, per favorire investimenti e supportare le attività agricole e alimentari della regione. L’intenzione è di rafforzare l’identità e la competitività del territorio.

"L'idea è quella di costituire un Distretto europeo agroalimentare della Lunigiana, organizzeremo un primo incontro già dopo l'estate e faremo convergere le associazioni e gli agricoltori con le amministrazioni locali, l'Unione dei Comuni, Gal, la Camera di Commercio, la Provincia e pure l'università di Pisa in modo da avere un centro di ricerca che possa contribuire a investire sull'innovazione oltre che sulla formazione professionale. Ma non solo". Così Dario Nardella, europarlamentare del Partito Democratico, già sindaco di Firenze e oggi membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento europeo, che ieri mattina ha partecipato all'incontro promosso dagli agricoltori della Cia (Confederazione italiana agricoltori) nella sede di Pontremoli.