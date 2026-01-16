A Messina nasce il Distretto Aerospaziale della Sicilia

A Messina è stato ufficialmente costituito il Distretto Aerospaziale della Sicilia, un ente con personalità giuridica nazionale. L’iniziativa, presentata alla presenza della rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, mira a valorizzare le competenze e le risorse dell’isola nel settore aerospaziale, favorendo lo sviluppo di progetti e collaborazioni tra istituzioni, aziende e mondo accademico.

È stato ufficialmente costituito stamane, alla presenza della rettrice dell'università di Messina, Giovanna Spatari, il Distretto Aerospaziale della Sicilia, nuovo soggetto con personalità giuridica a livello nazionale destinato a rafforzare il ruolo dell'Isola nel panorama dell'aeronautica e.

