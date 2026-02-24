Fosdinovo la rassegna ’Tavole ad arte’ torna alla Locanda dei Banchieri

Fosdinovo, la rassegna ’Tavole ad arte’ torna alla Locanda dei Banchieri a causa della grande richiesta del pubblico. Questa terza edizione porta in tavola piatti ispirati all’arte, preparati dallo chef Giacomo Devoto, mentre le opere di artisti locali decorano il locale. La serata coinvolge anche incontri tra visitatori e creativi, creando un ponte tra cucina e arte. La manifestazione continua con un programma ricco di eventi e mostre.

Oggi al ristorante stellato Locanda Dei Banchieri a Fosdinovo, torna la rassegna 'Tavole ad arte', giunta alla terza edizione, ideata dalla critica d'arte Giada Gasparotti (nella foto) e dallo chef Giacomo Devoto. Protagonista sarà l'artista Renato Li Vigni. "Il titolo dell'evento non lascia spazio a dubbi: è l'arte luminosa e potente di Li Vigni che, per la prima volta,approda nell'antica città di Luni – dice Gasparotti – La mostra rappresenta il proseguimento naturale di un percorso nato nelle viscere della sua anima e nutrito dalla sua terra natia, il Venezuela. Tutto appare immediatamente evidente: nelle sue opere convivono la luce eterna della spiritualità, riflesso d'una profonda fede religiosa e i colori vibranti di Barinas, delle sue radici".