Visita guidata tra simboli e tradizioni del Medioevo | gli eventi di inizio anno al Museo Kronos

Il Museo Kronos propone una visita guidata dedicata al Medioevo, offrendo l’opportunità di scoprire simboli, tradizioni e storie di un’epoca affascinante. L’evento, in programma giovedì 1° gennaio 2026, invita cittadini e visitatori a iniziare l’anno con un’esperienza culturale che unisce storia e arte, approfondendo i temi e le atmosfere di un periodo storico ricco di significato.

Un viaggio nel Medioevo per iniziare il nuovo annoIl Museo Kronos invita cittadini e visitatori a iniziare giovedì 1° gennaio 2026 con un’esperienza unica che unisce storia, arte e suggestione: un vero e proprio viaggio nel Medioevo tra simboli, tradizioni e racconti di un mondo lontano nel tempo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Visita guidata tra simboli e tradizioni del Medioevo: gli eventi di inizio anno al Museo Kronos Leggi anche: Visita per la terza età ai tesori del Museo Kronos Leggi anche: Atmosfere di Natale: eventi, visite e suggestioni nella Cattedrale e al Museo Kronos Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Le visite guidate di “Succede solo a Bologna”; Gran Tour propone visite speciali tra centro storico e Galleria; La tradizione dell’albero di Natale | storia simboli e significato. Esplorazione culturale a Montalcino: visita didattica sul Brunello e tradizioni vinicole - Esplora le tradizioni vinicole a Montalcino con la Visita Guidata Didattica Oro di Montalcino e Tempio del Brunello. mentelocale.it

Racconti di storie e tradizioni. Visita guidata alle Collezioni di Arti e Tradizioni Popolari Italiane - Una visita alle Collezioni di Arti e Tradizioni Popolari per scoprire il legame tra gli oggetti conservati al museo e la memoria popolare, tra la vita di tutti i giorni e il momento sospeso della ... romatoday.it

Visita guidata tra storia e tradizioni Domenica ai ’Marinati’ - Domenica dalle 16 partirà dalla Manifattura dei Marinati la visita guidata ‘Comacchio: storia, tradizioni e presepi’. ilrestodelcarlino.it

Sta per iniziare la visita guidata del centro storico - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.