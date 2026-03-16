Primarie 2026 i dati ufficiali della vittoria di Battaglia e i voti nelle sezioni

Il comitato organizzatore delle primarie ha pubblicato i dati ufficiali relativi ai voti ottenuti da Battaglia e dagli altri candidati nelle varie sezioni della città. Le cifre definitive mostrano la distribuzione dei voti e i risultati complessivi della consultazione. Le sezioni coinvolte sono state tutte censite e i risultati sono stati validati dalle autorità competenti.

Il comitato organizzatore delle primarie ha diffuso i numeri delle elezioni cittadine svolte ieri in 15 seggi per la designazione del candidato sindaco della coalizione alle prossime comunali di maggio Il comitato organizzatore delle primarie ha reso noti i dati ufficiali del voto per la selezione del candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni comunali. Il candidato Giovanni Muraca ha ottenuto 2119 voti di preferenza, pari al 31,48%; il candidato Massimo Canale 1334 voti, pari al 19,82%. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Primarie 2026, Mimmo Battaglia è il candidato sindaco del centrosinistraL'esponente del Pd ha ottenuto la maggioranza delle preferenze espresse da oltre 7000 elettori reggini; a breve le percentuali del vincitore e degli... Comune di Lesina: sentenza, non si voterà a metà mese nelle quattro sezioni oggetto della contesa Resta in carica il commissario prefettizioDi seguito il comunicato: Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta), accogliendo anche l’istanza presentata dalla lista Lesina Futura, ha sospeso gli... Tutti gli aggiornamenti su Primarie 2026 i dati ufficiali della... Temi più discussi: Scuola primaria 2026/2027: il tempo pieno supera il 52%. Nel Lazio 72,5%, in Sicilia 22,2%. I dati; Primarie a Reggio, arrivano i primi dati dello spoglio; Primarie 2026, Mimmo Battaglia è il candidato sindaco del centrosinistra; Mobilità docenti 2026/2027: Educazione motoria scuola primaria. Primarie di Reggio Calabria, i dati definitivi dai singoli seggi: Battaglia vince quasi ovunque e sfiora il 50% | ELENCOQuasi la metà dei votanti alle Primarie di Reggio Calabria ha scelto Mimmo Battaglia. Per la precisione, 3.275 persone su 6.727 totali, ovvero il 48,68%. E’ questo il dato, schiacciante, che consegna ... strettoweb.com Reggio Calabria, Battaglia vince le Primarie: sarà lui il candidato Sindaco del CentroSinistra, ora insieme per vincereE’ Mimmo Battaglia il candidato Sindaco del CentroSinistra a Reggio Calabria. L’attuale f.f. al Comune è il vincitore delle Primarie. Quando ancora è in corso lo spoglio, netto il risultato. L’espress ... strettoweb.com Primarie a Reggio Calabria: Mimmo Battaglia vince e diventa il candidato sindaco del centrosinistra. Dentro la Notizia analizzerà il risultato del voto e lo scenario politico nel capoluogo metropolitano , in attesa delle mosse del centrodestra. Spazio anche ai da - facebook.com facebook Si sta riscrivendo l’ordine mondiale dopo Yalta. L’Europa faccia sentire la sua voce. Il centrosinistra È il momento di pensare alle primarie La mia intervista a @repubblica x.com