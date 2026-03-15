Primarie 2026 Mimmo Battaglia è il candidato sindaco del centrosinistra

Nel corso delle primarie del 2026, Mimmo Battaglia è stato scelto come candidato sindaco del centrosinistra. Il rappresentante del Partito Democratico ha ottenuto la maggior parte dei voti espressi dagli elettori reggini. Oltre 7.000 persone si sono recate ai 15 seggi aperti in città per esprimere la propria preferenza. La vittoria di Battaglia è stata confermata dai risultati ufficiali degli organizzatori.

L'esponente del Pd ha ottenuto la maggioranza delle preferenze espresse da oltre 7000 elettori reggini; a breve le percentuali del vincitore e degli sfidanti Muraca (Casa Riformista) e Canale (Onda Orange) È Mimmo Battaglia il candidato sindaco del centrosinistra nel responso delle urne delle primarie. Il rappresentante del Pd ha totalizzato la maggioranza dei voti espressi dagli elettori reggini (secondo gli organizzatori sono stati oltre 7000) che si sono recati nei 15 seggi aperti in città. La conferma arriva dallo spoglio, a cui, mentre scriviamo, manca solo una sezione, ma la distanza dagli altri candidati è tale da poter dire in via ufficiosa che a vincere le primarie è Battaglia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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