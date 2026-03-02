Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha deciso di sospendere gli effetti della sentenza del TAR riguardante le quattro sezioni di Lesina coinvolte nella contesa. La decisione è stata presa anche su richiesta della lista Lesina Futura. Di conseguenza, le elezioni previste a metà mese nelle aree interessate non si terranno, e il commissario prefettizio rimane in carica.

Di seguito il comunicato: Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta), accogliendo anche l’istanza presentata dalla lista Lesina Futura, ha sospeso gli effetti della precedente sentenza del TAR. Di conseguenza, le elezioni nelle sezioni 1, 2, 3 e 4 del Comune di Lesina non si svolgeranno nelle giornate del 15 e 16 marzo. Resta in carica il Commissario prefettizio nominato dal Prefettura di Foggia, che continuerà a guidare l’amministrazione comunale fino alla decisione definitiva nel merito. Il Collegio ha inoltre disposto una verificazione istruttoria, con particolare riferimento: -alla verifica delle schede nulle contestate e all’eventuale riconteggio delle stesse; -al controllo relativo ai certificati medici della sezione 4, per accertare che non siano stati inseriti in buste diverse da quella prevista. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Comune di Lesina: sentenza, non si voterà a metà mese nelle quattro sezioni oggetto della contesa Resta in carica il commissario prefettizio

