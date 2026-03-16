Iran Trump | La Nato ci deve aiutare a Hormuz altrimenti il suo futuro sarà negativo – La diretta

In un intervento pubblico, un rappresentante degli Stati Uniti ha affermato che la NATO dovrebbe intervenire a Hormuz, altrimenti il suo futuro sarà compromesso. Nel 17esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, le compagnie petrolifere hanno comunicato a Trump che la crisi energetica si intensificherà. La situazione rimane tesa e senza segnali di de-escalation.

Nel 17esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran le compagnie petrolifere hanno mandato un messaggio a Donald Trump: la crisi energetica peggiorerà. Per questo il presidente degli Stati Uniti ha detto che il futuro della Nato sarà «negativo» se gli alleati non contribuiranno a garantire l’apertura dello Stretto di Hormuz. Intanto il Brent torna sopra i 104 dollari. Il tycoon ha fatto anche sapere che sta trattando con Teheran: «Ma non credo che siano pronti (ad arrendersi, ndr). Ci stanno però arrivando piuttosto vicino». Il presidente ha affermato di aver contattato «circa sette Paesi» per avere un aiuto sull’Iran, ma che era troppo presto per dire chi si sarebbe fatto avanti, rifiutandosi inoltre di rivelare per quale posizione propendesse la Cina. 🔗 Leggi su Open.online

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