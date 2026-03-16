prima della scala 2026 e 2027 annunciate le opere che apriranno le stagioni

È stata annunciata la programmazione del triennio 2026-2028 del Teatro alla Scala di Milano, che include le opere che apriranno le stagioni di quegli anni. La presentazione si è concentrata sulle produzioni programmate prima delle stagioni 2026 e 2027, con dettagli specifici sulle opere e le date di debutto. La comunicazione riguarda le scelte artistiche e le date di apertura delle prossime stagioni teatrali.

È stata presentata la programmazione del triennio 2026-2028 del Teatro alla Scala di Milano – come chiesto una decina di giorni prima dal ministero della Cultura a tutte le fondazioni lirico-sinfoniche in vista del riparto del Fus, i fondi statali – con l’annuncio delle opere che apriranno le stagioni 2026 e 2027. Il 7 dicembre 2026 verrà rappresentato l’ Otello di Giuseppe Verdi con la regia di Damiano Michieletto. Sul podio ci sarà Myung-Whun Chung, al suo debutto come direttore musicale. L’attuale, Riccardo Chailly, continuerà comunque la sua collaborazione con la Scala concentrandosi sulla musica russa. Sempre un’opera di Verdi inaugurerà la stagione successiva, nel 2027, vale a dire Un ballo in maschera. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Per la Prima della Scala 2026 ci sarà Otello. L’anno dopo? Ancora Verdi. E al Piermarini arriva Luca GuadagninoIl prossimo 7 dicembre in programma la celebre opera verdiana, diretta da Myung-Whun Chung (regista sarà Michieletto). Per il 2027 in scena Un ballo in maschera, col regista di Chiamami col tuo nom ... msn.com