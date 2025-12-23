Sky Sport sarà la Casa della MotoGP anche per le prossime due stagioni 2026 e 2027

Sky Sport continuerà a trasmettere la MotoGP nelle stagioni 2026 e 2027, grazie a un accordo pluriennale con Dorna Sports. Tutti i Gran Premi del Motomondiale saranno disponibili in diretta su Sky e in streaming su NOW, con alcune gare trasmesse anche in chiaro su TV8. La partnership garantisce la copertura completa e aggiornata del campionato per i prossimi anni.

Accordo pluriennale tra Sky e Dorna Sports: tutti i Gran Premi del Motomondiale 2026 e 2027 ancora in diretta su Sky e in streaming su NOW, con alcune gare in chiaro su TV8. Sky e Dorna Sports, che detiene i diritti commerciali della MotoGP™, annunciano un nuovo accordo pluriennale: la MotoGP™ resta nella Casa dello Sport anche i prossimi due anni. Sky ha infatti acquisito i diritti di trasmissione per tutti i Gran Premi del FIM MotoGP™ World Championship fino alla stagione 2027 compresa. Su Sky e NOW sarà quindi possibile continuare a seguire in diretta tutti i Gran Premi di MotoGP™, Moto2™ e Moto3™, con alcune gare delle tre classi visibili anche in chiaro su TV8. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Sky Sport sarà la Casa della MotoGP anche per le prossime due stagioni 2026 e 2027 Leggi anche: Passare il Natale 2025 con la programmazione speciale di Sky Sport F1 e Sky Sport MotoGP Leggi anche: Sky Sport sarà official broadcaster della Dakar 2026 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Sky Sport sarà official broadcaster della Dakar 2026. Sky, nuovi diritti per la Casa dello Sport - Sky acquisisce nuovi diritti per la Casa dello Sport, con la garanzia di una copertura editoriale sempre di altissimo livello, tecnologica e in costante evoluzione. corrieredellosport.it Sky, la Casa dello Sport si fa bella per le feste - In arrivo 350 ore di grandi eventi live, i migliori momenti di sport del 2025 da rivivere con Cesare Cremonini - tuttosport.com

Sky acquisisce nuovi diritti per la Casa dello Sport: con il tennis ecco il grande basket - Sky acquisisce nuovi diritti per la Casa dello Sport, con la garanzia di una copertura editoriale sempre di altissimo livello, tecnologica e in costante ... tuttosport.com

La Dinamo Molfetta cade in casa della Freedom Sport Club che batte la formazione arancio per 3-0 Un secco 3-0 rimediato a Sannicandro di Bari contro la Freedom Sport Club ferma la corsa in Serie D della Polisportiva Dinamo Molfetta dopo l’ultima positiva - facebook.com facebook

Italia: non chiamatelo tifo, è razzismo Quello che è accaduto ad Adhu Malual non è un episodio isolato né un momento di tensione sportiva. Non è uno sfogo del pubblico, non è una critica legittima. È razzismo puro, diretto, violento. Ed è avvenuto in casa, sott x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.