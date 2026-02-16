Calcio Terza categoria Colpo del Meroni! Sangimignanese ko

Il Meroni ha vinto contro la Sangimignanese, portando a casa tre punti fondamentali e scavalcando la squadra in classifica. La partita si è conclusa con un risultato di 3-1, e ha segnato il ritorno del Meroni in testa al girone senese di terza categoria, dopo aver battuto una squadra che nelle ultime quattro partite aveva ottenuto solo due punti.

Cambia tutto al vertice della classifica del girone senese del campionato di terza categoria: il Meroni batte infatti per 3-1 la Sangimignanese che, mettendo insieme appena due punti nelle ultime quattro gare, è stata raggiunta in vetta proprio dai biancoverdi. Le reti della squadra senese sono state realizzate da Pecciarelli (una doppietta) e da Barbetti, mentre per i valdelsani ha segnato Giovenco. Lo scontro diretto tra seconde, Ancaiano-San Rocco, è stato rinviato per l'impraticabilità del campo: entrambe sono a tre punti dalla coppia di testa, quindi teoricamente ci potrebbero essere tre capoliste! Al quinto posto c'è la Upp Poggibonsese che, battendo in casa l'Agrestone per 1-0 (gol di Bartalini), ha blindato la zona play-off: i nove punti di distacco tra la quinta e la sesta saranno difficilmente colmabili.