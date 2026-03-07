Nella ventiduesima giornata del girone D di Prima categoria si gioca lo scontro tra Lerici e Amegliese, due squadre che occupano rispettivamente il terzo e il secondo posto in classifica, separate da un solo punto. La partita è considerata di grande importanza per le posizioni di vertice del campionato. Entrambe le squadre si preparano a dare il massimo in questa sfida determinante.

La partita di rilievo nella ventiduesima giornata del girone D di Prima categoria è lo scontro tra Lerici e Amegliese che vede di fronte la terza e la seconda in classifica divise da un solo punto. "E’ una partita molto importante per la nostra classifica – sottolinea il tecnico del Lerici Andrea Gatti – ci stiamo preparando bene e speriamo di fare una buona prestazione. Da dicembre siamo in risalita, diciamo da quando abbiamo rinnovato un po’ la squadra con la campagna acquisti. Peccato che nell’ultimo mese abbiamo dovuto fare a meno di quattro o cinque giocatori di quelli più importanti tra i quali Zavatto, Selimi, Giampieri e Sturlese e Lattanzi lo abbiamo recuperato da poco, quindi abbiamo tante assenze". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Prima categoria. Lerici-Amegliese da alta classifica: "Match di grande importanza»

Prima categoria Lerici al 3° posto a spese del RiccòIl Lerici continua la sua rincorsa alle posizioni di vertice della classifica del girone D di prima categoria.

Champions League, la Sir Sicoma Monini Perugia a Berlino per un match di grande importanza. Ben Tara fiducioso"Stiamo ottimizzando le energie a disposizione" dice l'opposto tunisino alla vigilia.

Una raccolta di contenuti su Calcio Prima.

Temi più discussi: Prima Categoria, apre il Ceparana di scena all’Incerti contro l’Atletico Casarza; Prima Categoria. Le sanzioni del giudice sportivo: multata una società, si arriva fino a cinque giornate di squalifica; Prima categoria. Il Marolacquasanta non fa sconti. Riomaior vicino alla zona play-off; CARUSO SMART ENERGY PRESENTA la schedina di PRIMA D con ANDREA GRIPPINO.

Prima categoria, risultati a sorpresa nella ventesima giornata. Cadimare strappa un punto a Lavagna. Maggiari regala il derby alla BolaneseLa vetrina della ventesima giornata di Prima categoria spetta al Cadimare che riesce nell’impresa di bloccare sul 2-2 ... msn.com

Calcio Prima categoria. Bolanese affida la panchina a Neri: Pronti al derby con il Ceparana»Il tecnico subentrato al dimissionario Ravecca. Oggi quattro anticipi:. Cps all’assalto del Casarza. msn.com

Prima puntata online su Vivo Azzurro TV con lo speciale sul Trastevere calcio - facebook.com facebook

"Giocavo a calcio prima nel Cormons: al paese erano tutti col pallone e fui orgoglioso di essere stato eletto. Poi entrai nei boys della Pro Gorizia, mentre Bearzot era in prima squadra". Oggi nel 2025 moriva il telecronista #BrunoPizzul. Era nato l' #8marzo del x.com