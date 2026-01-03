Previsioni meteo Roma e Lazio – Domenica 4 gennaio 2026 | cielo variabile e clima invernale

Le previsioni meteo per Roma e Lazio di domenica 4 gennaio 2026 indicano un cielo variabile con temperature invernali. A Roma, il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con un clima freddo ma senza precipitazioni. Le condizioni atmosferiche risultano stabili e in linea con le caratteristiche stagionali, offrendo un quadro generale di tempo freddo e nuvoloso nella regione.

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Domenica 4 Gennaio 2026. Roma: cielo irregolarmente nuvoloso, clima freddo ma senza piogge. La giornata di domenica 4 gennaio 2026 a Roma sarà caratterizzata da un tempo generalmente stabile, con cielo irregolarmente nuvoloso e possibili schiarite soprattutto nelle ore centrali. Non sono previste precipitazioni significative sulla Capitale, che continuerà a vivere un contesto meteo tipicamente invernale.?? Temperature. Minime: comprese tra 3 e 5°C, con clima freddo nelle prime ore del mattino. Massime: tra 10 e 12°C nel pomeriggio. Il freddo sarà più avvertito al mattino e in serata, mentre durante il giorno le temperature risulteranno in linea con le medie stagionali.

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Sabato 3 Gennaio 2026 previsioni - Meteo Roma e Lazio per sabato 3 gennaio 2026: cielo parzialmente nuvoloso, freddo al mattino, temperature nella media e tempo stabile. romadailynews.it

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Venerdì 2 Gennaio 2026 previsioni - Meteo Roma e Lazio per venerdì 2 gennaio 2026: cielo variabile, freddo al mattino, temperature nella media e condizioni stabili. romadailynews.it

A causa delle previsioni meteo sfavorevoli, che non ci consentono di garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, siamo purtroppo costretti ad annullare HAPPYFANIA. È una decisione che prendiamo con dispiacere, soprattutto pensando all’entusiasmo - facebook.com facebook

