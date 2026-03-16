Non solo Siria Attenzione alle conseguenze della crisi in Iran nei Balcani

La crisi in Iran sta influenzando anche i Balcani, dove le conseguenze si manifestano in modo sottile ma reale. Gli effetti di questa situazione si fanno sentire in diverse aree della regione, creando un quadro di tensioni e cambiamenti che coinvolge vari attori locali e internazionali. Le ripercussioni si osservano senza clamore, ma sono evidenti nell’ambiente politico e sociale della zona.

Così come in Siria, anche nei Balcani le ripercussioni della crisi in Iran sono silenziose ma oggettive. E sottovalutarle non sarebbe saggio. Lo dimostra tra le altre cose l’attacco hacker subito dall’Albania da parte di un gruppo di facinorosi, secondo cui gli attacchi contro le istituzioni albanesi vengono effettuati per condannare la loro decisione di dare rifugio al gruppo di opposizione iraniano Mojahedin-e-Khalq (MEK), noto anche come Organizzazione dei Mujaheddin del Popolo dell’Iran. Un segno, che potrebbe non restare isolato, a causa della manifesta permeabilità del costone balcanico alle influenze esterne, soprattutto mediorientali e asiatiche. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Non solo Siria. Attenzione alle conseguenze della crisi in Iran nei Balcani Articoli correlati Non solo Turchia, perché è la Siria il possibile obiettivo dell’IranDopo i Paesi del Golfo, Cipro e la Turchia anche la Siria è stata oggetto degli attacchi iraniani come risposta all’operazione “Ruggito del leone”. Iran, von der Leyen: "Dobbiamo essere preparati alle conseguenze"Ursula von der Leyen parla della situazione dell’Unione Europea dopo l’attacco all’Iran. Approfondimenti e contenuti su Non solo Siria Attenzione alle... Argomenti discussi: In Siria 15 anni fa scoppiava la guerra, Ricciardi: Povertà diffusa, i bimbi lasciano la scuola per lavorare. In Siria 15 anni fa scoppiava la guerra, Ricciardi: Povertà diffusa, i bimbi lasciano la scuola per lavorareL'intervista di Fanpage.it a Luca Ricciardi, direttore Paese di WeWorld in Siria, nel giorno del 15esimo anniversario dello scoppio della guerra civile ... fanpage.it Siria: attentato a chiesa greco-ortodossa Damasco. mons. Jallouf (vicario latino), attacco non solo contro i cristiani ma contro tutta la SiriaDue giovani, al grido ‘Allah Akbar’, sono penetrati nella chiesa durante la liturgia. Uno di questi ha cominciato a sparare sui fedeli presenti mentre l’altro, dotato di una cintura esplosiva, si è ... agensir.it