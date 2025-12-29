Amos Partenio prevenzione in rosa a Roccarainola
Amos Partenio offre servizi di prevenzione in rosa anche durante le festività. Domenica 28 dicembre, l’associazione ha organizzato visite gratuite presso la sede della scuola dell’infanzia a Sasso, Roccarainola. Un’iniziativa dedicata alla tutela della salute femminile, accessibile anche nel periodo natalizio, per promuovere la prevenzione e l’attenzione al benessere delle donne del territorio.
La prevenzione in rosa non si ferma neanche a Natale. Ieri, domenica 28 dicembre, l’associazione Amos Partenio ha allestito gli ambulatori delle visite gratuite presso la sede della scuola dell’infanzia nella frazione Sasso a Roccarainola (Na). Straordinaria l’affluenza. Tantissime persone hanno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
