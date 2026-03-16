Il caseificio Colline del Cigarello e Canossa di DalterFood ha ricevuto il premio

UN PARMIGIANO da record. Il Caseificio Colline del Cigarello e Canossa di proprietà di DalterFood Group – leader nella produzione, nel taglio e confezionamento di Parmigiano Reggiano e altri formaggi duri fresco dell’acquisizione di For food France – ha ottenuto il prestigioso premio " Casello d’Oro ". Il riconoscimento, che celebra l’eccellenza delle produzioni casearie, è stato conferito nei giorni scorsi dal Consorzio del Parmigiano Reggiano durante la terza edizione degli Awards, dopo Parigi e Londra. Il Caseificio Colline del Cigarello e Canossa – nato come Latteria Sociale nel 1939 – ha sede a Carpineti, nel cuore dell’Appennino Reggiano, e per l’altitudine a cui si colloca (circa 600 metri) è classificato a tutti gli effetti come caseificio di montagna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Premio "Casello d’Oro" al caseificio di DalterFood

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