Il Caseificio Colline del Cigarello, di proprietà di DalterFood Group, ha ricevuto il premio ’Casello d’Oro’ durante un evento al Real Casino di Madrid, confermando così la sua attenzione alla qualità nella filiera del Parmigiano Reggiano.

Al Real Casino di Madrid, il Caseificio Colline del Cigarello e Canossa di proprietà di DalterFood Group – leader nella produzione, nel taglio e confezionamento di Parmigiano Reggiano e altri formaggi duri –, ha ottenuto il prestigioso premio ’ Casello d’Oro ’. Il riconoscimento, che celebra l’eccellenza delle produzioni casearie, è stato conferito dal Consorzio del Parmigiano Reggiano durante la terza edizione degli Awards, dopo Parigi e Londra. L’evento premia annualmente i caseifici consorziati vincitori dei Palii del Parmigiano Reggiano, competizioni che coinvolgono l’intera zona d’origine della Dop e che da tredici anni valorizzano competenza, territorio e autenticità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Casello d’Oro’ alle Colline del Cigarello: "Una filiera che mette al centro la qualità"

