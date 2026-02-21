Il re del Parmigiano è a Gaggio Montano Premio al miglior caseificio | Riconosciuti 60 anni di lavoro della filiera

Il Caseificio Sociale Fior di Latte riceve il premio al miglior caseificio per aver festeggiato 60 anni di produzione di Parmigiano. La vittoria arriva dopo aver ottenuto il riconoscimento ai Casello d’Oro Awards, tenuti al Real Casino de Madrid. La giuria ha premiato la qualità e la tradizione della filiera, sottolineando l’impegno dell’azienda nel preservare le tecniche artigianali. La decisione ha sorpreso molti, considerando la lunga storia del caseificio.

Bologna, 21 febbraio 2026 – Il Caseificio Sociale Fior di Latte sbanca i Casello d'Oro Awards, celebrati al Real Casino de Madrid. Si tratta dell' unico caseificio con sede nella provincia di Bologna ad essere premiato. Nello specifico Fior di Latte ha conquistato il riconoscimento riservato ai migliori produttori, ambasciatori della qualità di una delle Dop simbolo del Made in Italy nel mondo. "Un traguardo di straordinaria importanza che consacra l'eccellenza produttiva del territorio bolognese nel cuore dell'Europa", afferma Daniele Ravaglia, vicepresidente di Confcooperative Terre d'Emilia e referente per l'area metropolitana di Bologna.