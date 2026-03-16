Premi Oscar | 5 cose che hanno segnato gli Academy Awards 2026

Gli Academy Awards 2026 si sono conclusi con alcune novità e momenti significativi. Paul Thomas Anderson ha portato a casa un premio, mentre l’evento ha visto diverse sorprese e riconoscimenti a vari professionisti del cinema. La cerimonia si è svolta con un pubblico presente e ha coinvolto numerose star del settore. Sono stati annunciati i vincitori in diverse categorie e sono stati presentati nuovi premi.

Non un trionfo, ma una bella vittoria per Paul Thomas Anderson al centro di una edizione che ci ha colpito, nel bene e nel male. Non c'è stato un trionfatore assoluto, ma due solidi vincitori agli Oscar 2026: 6 statuette per Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson, 4 per I Peccatori di Ryan Coogler, che partiva avvantaggiato con ben 16 nomination, un record. A seguire i tre premi di Frankenstein, i due di K pop Demon Hunter, che sono andati oltre il singolo riconoscimento. Ma vediamo le sensazioni che ci ha lasciati la serata. A vincere è Warner Bros. In totale 11 premi totali per Warner Bros. sommando i due più premiati e anche un ulteriore riconoscimento per Weapons. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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