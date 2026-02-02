La notte dei Grammy 2026 si è svolta domenica 1° febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles. Trevor Noah ha condotto l’evento per l’ultima volta dopo sei anni. La serata ha visto esibizioni di artisti che hanno mescolato innovazione e tradizione, regalando momenti memorabili agli spettatori.

La 68esima edizione dei Grammy Awards si è svolta domenica 1° febbraio nella Crypto.com Arena di Los Angeles, con Trevor Noah che ha chiuso il suo mandato da presentatore dopo sei anni consecutivi, anche se per l’ultima volta. La serata, ricca di emozioni, omaggi e performance memorabili, ha visto il rap come protagonista assoluto, con Kendrick Lamar che si è imposto come il più premiato della notte, conquistando ben cinque statuette. Tra le categorie più prestigiose, ha vinto il Record of the Year, il Best Rap Album, il Best Rap Performance, il Best Rap Song e il Best Melodic Rap Performance, confermandosi tra i più influenti artisti della scena musicale contemporanea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Premi Grammy 2026: i momenti che hanno segnato la notte con artisti tra innovazione e tradizione.

Approfondimenti su Grammy Awards2026

2026 GRAMMYS: Nominations In Album Of The Year, Song Of The Year, Best New Artist & More Announced

Argomenti discussi: Grammy Awards 2026, l'album dell'anno è DeBÍ TiRAR MáS FOToS di Bad Bunny. I vincitori; Grammy 2026: Kendrick Lamar batte tutti, Bad Bunny vince per il miglior album. Tutti i vincitori; Grammy 2026, tutti i vincitori tra il trionfo di Kendrick Lamar e i premi a Bad Bunny e Lady Gaga; Tutti i vincitori dei Grammy Awards 2026, lista aggiornata in tempo reale.

Grammy 2026, tutti i vincitori tra il trionfo di Kendrick Lamar e i premi a Bad Bunny e Lady Gaga

Grammy Awards 2026, notte memorabile tra colpi di scena e premi: la lista completa dei vincitoriUna serata storica tra record, premi storici e messaggi sociali: Bad Bunny, Kendrick Lamar e Lady Gaga dominano i Grammy 2026. Ecco la lista di tutti i vincitori. notizie.it

Nella notte sono stati assegnati i Grammy, i più importanti premi dell'industria discografica statunitense. Bad Bunny ha vinto il premio per il disco dell'anno e Billie Eilish quello per la miglior canzone, tra gli altri

