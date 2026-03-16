Durante la notte degli Oscar 2026, il film politico e controverso “Una battaglia dopo l’altra” ha vinto il premio come miglior pellicola. Michael B. Jordan ha ricevuto il riconoscimento come miglior attore, mentre Jessie Buckley è stata premiata come miglior attrice. La cerimonia si è svolta alla novantottesima edizione degli Oscar, con i premi assegnati in diverse categorie cinematografiche.

La notte degli Oscar 2026 incorona un film politico e divisivo. Alla novantottesima edizione degli Academy Awards, andata in scena al Dolby Theatre di Los Angeles, a dominare la cerimonia è stato Una battaglia dopo l’altra, il film di Paul Thomas Anderson che ha conquistato il premio più importante, quello per il miglior film, oltre a diverse altre statuette. La pellicola, una commedia d’azione con forte impronta politica, era partita con molte nomination negli anni passati senza mai vincere, ma questa volta ha ribaltato la storia diventando il simbolo di un’America raccontata tra tensioni e polarizzazioni. La serata ha premiato anche due protagonisti molto attesi: Michael B. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Oscar 2026: trionfa “Una battaglia dopo l’altra”, miglior attore Michael B. Jordan e miglior attrice Jessie Buckley

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Ecco tutti i vincitori degli Oscar 2026 MIGLIOR FILM: Una battaglia dopo l'altra MIGLIOR REGIA: Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l'altra) MIGLIOR ATTORE: Michael B. Jordan (Sinners) MIGLIOR ATTRICE: Jessie Buckley (Hamnet) MIGLIOR S - facebook.com facebook