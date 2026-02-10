La situazione nel Pd toscano si sblocca. Dopo settimane di tensioni, ora c’è il via libera per Biffoni a Prato, sostenuto da Schleini. La città si trova a un bivio tra energia e competizione internazionale da un lato, e legalità e rispetto dei diritti dall’altro. Le parole del sindaco sottolineano quanto sia importante combattere illegalità e sfruttamento, che danneggiano tanto i lavoratori quanto le imprese sane. La partita tra queste due anime della città si riapre, con Biffoni ora pronto a riprendere il suo ruolo di guida.

"La città di Prato è a un crocevia: energia e competizione globale da una parte, legalità e qualità del lavoro dall’altra, perché illegalità e sfruttamento danneggiano lavoratori e imprese sane. Per questo è tempo di voltare pagina e costruire, con corpi sociali e mondo produttivo, un patto cittadino su questi temi. L’unità non è una parola: è una responsabilità" dice Marco Furfaro, deputato dem e braccio destro di Elly Schlein. E per la svolta deve tornare in campo, quale candidato sindaco, Matteo Biffoni (foto), già per dieci anni alla guida del Comune: "Nel 2014 gli chiesi un incontro perché ero convinto che dovesse essere lui il candidato – sottolinea Furfaro – mentre altri esitavano: questo dice abbastanza sulla stima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Si sblocca lo stallo nel Pd toscano. Via libera schleiniana per Biffoni a Prato

Approfondimenti su Prato Biffoni

A poche ore dall’assemblea provinciale per scegliere il nuovo segretario del Pd di Prato, la situazione si complica.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Prato Biffoni

Argomenti discussi: Transizione 5.0, si sblocca lo stallo sui requisiti territoriali: il Mef apre ai produttori extra Ue; Decreto sul Ponte, errore strategico; Agenas sblocca lo stallo: le Regioni indicano Fedriga come presidente; Genesi e sviluppo della direttiva Red III.

Si sblocca lo stallo nel Pd toscano. Via libera schleiniana per Biffoni a PratoLa città di Prato è a un crocevia: energia e competizione globale da una parte, legalità e qualità ... msn.com

Transizione 5.0, si sblocca lo stallo sui requisiti territoriali: il Mef apre ai produttori extra UeI tecnici del ministero dell’Economia trovano le coperture e si allineano con la prima bozza presentata dal Mimit: basterà che l’ultima trasformazione sostanziale del bene acquisito avvenga nei confin ... milanofinanza.it

Bonus Zes al via, l’Inps sblocca l’incentivo per le assunzioni al Sud: come funziona e quanto vale x.com

Via libera a una nuova norma che sblocca lo stallo dopo la bocciatura della Corte dei conti. Cgil: “Il governo continua a ignorare le vere priorità del Sud” facebook