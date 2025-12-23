Giustizia nasce anche Messina il comitato civico per il No al referendum | Luigi D' Andrea coordinatore

A Messina è stato costituito il Comitato civico per il No al referendum sulla giustizia, con Luigi D'Andrea come coordinatore. Il comitato si impegna a promuovere un’informazione chiara e trasparente sul quesito referendario, contribuendo al confronto pubblico e spiegando le motivazioni della posizione contraria alla riforma. La presenza di questo organismo mira a favorire un dibattito consapevole tra i cittadini in vista della consultazione.

