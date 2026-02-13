La procura di Milano ha accusato il Comune di aver aggirato le norme urbanistiche con decisioni eccessivamente fantasiose. Secondo gli inquirenti, alcune determine adottate negli ultimi anni sono state create con intenti eversivi e hanno messo in discussione i confini legali stabiliti dallo Stato. Tra le accuse, si segnala che alcune pratiche sono state utilizzate per favorire interessi specifici, senza rispettare le procedure ufficiali.

Alcune scelte in tema di urbanistica abbracciate in passato dal Comune di Milano presentavano “ aspetti eversivi ” rispetto alle leggi dello Stato. Tanto che poi sono state corrette dalla stessa amministrazione, sulla scorta delle pronunce dei massimi gradi della giurisprudenza, delle inchieste e della pressione dell’opinione pubblica. È quanto si legge nelle 52 pagine della memoria della Procura di Milano depositata nel processo per la Torre Milano, grattacielo di 24 piani in via Stresa, a carico di otto imputati, tra imprenditori, tecnici e funzionari di Palazzo Marino, per abuso edilizio e lottizzazione abusiva sul caso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Urbanistica, l’accusa della procura al Comune: “A Milano leggi aggirate in maniera eversiva” con “determine fantasiose”

La Procura di Milano ha depositato una memoria in cui accusa otto imputati di aver aggirato le leggi urbanistiche con metodi eversivi, nel tentativo di approvare illegalmente progetti edilizi.

Milano, 13 febbraio 2026 - I magistrati milanesi accusano un sistema eversivo che ha aggirato le leggi urbanistiche in modo sistematico e violento.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Cantieropoli, la difesa di Oggioni: Sempre rispettato le norme. Abbiamo innovato e cambiato la città; LATINA | Urbanistica e ambiente, l’affondo di Lbc: Accuse interne nella maggioranza, è un’ammissione di incapacità amministrativa; Urbanistica, Oggioni in aula per Torre Milano: Mai avuto ruolo nel procedimento. Abbiamo innovato; Cubo nero di Firenze, primi indagati: due avvisi di garanzia. L’accusa: Falso ideologico.

La procura durissima col Comune: Aspetti eversivi col via libera alle Scia nell'urbanisticaL'accusa in una memoria depositata al processo su Torre Milano. La Scia avrebbe permesso di evitare i piani attuativi che, per la procura, restano fondamentali quando il carico di nuovi abitanti super ... milanotoday.it

Urbanistica Milano, la Procura chiede un altro anno per scavare: Indagini estremamente complesseMilano, in aula Giovanni Oggioni, indicato dai pm come il regista del sistema parallelo in edilizia. E' scontro sulle intercettazioni che ... affaritaliani.it

Per l’accusa la determina firmata dall’ex direttore dello Sportello edilizia ed ex presidente della Commissioni paesaggio stabilisce quando usare la Scia al posto del permesso di costruire - facebook.com facebook