Poste Italiane | presentato a Frosinone il progetto colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici

A Frosinone, Poste Italiane ha annunciato il piano di installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici negli spazi pubblici messi a disposizione dalle autorità locali. La presentazione del progetto si è svolta di recente, coinvolgendo rappresentanti dell’azienda e delle istituzioni. L’obiettivo è aumentare le infrastrutture di ricarica nella zona.

Presentato il piano di Poste Italiane per l’installazione di colonnine di ricarica per mezzi elettrici negli spazi pubblici messi a disposizione dalle istituzioni locali.L’iniziativa è stata illustrata oggi a Frosinone, nella sede della Provincia, nel corso di un incontro tra alcuni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Poste Italiane, installate quattro colonnine per la ricarica di auto elettriche nell’Imperiese**Poste Italiane, installa quattro colonnine per la ricarica di auto elettriche in provincia di Imperia** È stata installata una nuova infrastruttura... Arrivano le colonnine per veicoli elettrici. La mobilità è più verde con Poste ItalianeAREZZO Un passo concreto verso la mobilità sostenibile arriva dal progetto presentato ieri ad Arezzo da Poste Italiane, che installerà colonnine di... Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento. Temi più discussi: Cermenate (CO), presentato il Progetto Polis con Poste Italiane procedure più snelle per ottenere il passaporto.; Poste, ancora conti record. L’utile sale del 10%: agli azionisti 1,6 miliardi; Poste Italiane: 2025 anno record, ora la sfida è innovare nei territori; Poste Italiane presenta i risultati finanziari del 2025, immagini. Poste: nel 2025 ricavi record a 13,1 mld(+4%), ebit rettificato a 3,2 mld(+10%)(RCO)In trattativa per acquisire 20% Polo Strategico Nazionale (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 feb - Nel 2025 Poste Italiane ha realizzato ... ilsole24ore.com Poste, l’utile 2025 sale del 10%. Del Fante: Un anno eccezionaleIl 2025 è stato un anno eccezionale per Poste Italiane, abbiamo registrato i migliori risultati della nostra storia, caratterizzati ... quotidiano.net Raccomandate ferme per carenza di personale: a Sedico esposto contro Poste Italiane. La denuncia per presunta interruzione di pubblico servizio è di SLC Cgil. Il problema riguarderebbe anche altri comuni del Bellunese. x.com POSTE ITALIANE: IN PROVINCIA DI VENEZIA DA LUNEDÌ 2 IN PAGAMENTO LE PENSIONI DI MARZO È possibile ritirare la pensione nei 120 uffici postali e nei 100 ATM Postamat della provincia Poste Italiane comunica che in tutti i 120 uffici postali della pro - facebook.com facebook